Terme'de Uçurtma Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Terme'de Uçurtma Şenliği Coşkusu

Terme\'de Uçurtma Şenliği Coşkusu
18.06.2026 16:29
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Terme Belediyesi'nin düzenlediği Uçurtma Şenliği'nde çocuklar uçurtma uçurarak eğlendi.

Terme Belediyesi tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliği'nde çocuklar ve aileler sahilde bir araya geldi.

Terme Festival Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yüzlerce uçurtma gökyüzünü süsledi. Çocuklar aileleriyle birlikte uçurtmalarını uçurarak keyifli vakit geçirdi.

Şenliğe katılan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, çocukları Ahmet Meriç ve Şenol Fırat ile birlikte etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya geldi.

Terme Gençlik Merkezi ile Terme İlçe Sağlık Müdürlüğünün destek verdiği etkinlikte çeşitli yarışmalar ve aktiviteler düzenlendi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yaptığı açıklamada, çocukların mutluluğunun kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Gökyüzünü süsleyen her uçurtma, evlatlarımızın hayallerini ve umutlarını temsil ediyor. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim en büyük mutluluğumuzdur. Daha mutlu, daha güçlü ve daha güzel bir Terme için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği şenlik, gün boyu süren etkinliklerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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