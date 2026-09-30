Terme\'den Vezirköprü Jandarma Komutanlığına atanan Üsteğmen Alper Yalçın göreve başladı

Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı görevine Üsteğmen Alper Yalçın getirildi.

Daha önce Terme İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yalçın, tayini çıkan Binbaşı Onur İstanbul'un yerine İlçe Jandarma Komutanı olarak görevine başladı.

Üsteğmen Yalçın, ilçenin güvenlik ve asayiş hizmetlerini yürütecek.