Terme\'den Vezirköprü Jandarma Komutanlığına atanan Üsteğmen Alper Yalçın göreve başladı

Terme'den Vezirköprü Jandarma Komutanlığına atanan Üsteğmen Alper Yalçın göreve başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı görevine getirilen Üsteğmen Alper Yalçın, tayini çıkan Binbaşı Onur İstanbul'un yerine göreve başladı. Daha önce Terme İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yalçın, ilçenin güvenlik ve asayiş hizmetlerini yürütecek.
Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı görevine Üsteğmen Alper Yalçın getirildi.
Daha önce Terme İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yalçın, tayini çıkan Binbaşı Onur İstanbul'un yerine İlçe Jandarma Komutanı olarak görevine başladı.
Üsteğmen Yalçın, ilçenin güvenlik ve asayiş hizmetlerini yürütecek.
Kaynak: AA
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