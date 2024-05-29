Terme ilçesi sporcuları Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası'nda ikincilik ve üçüncülük elde etti - Son Dakika
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Terme ilçesi sporcuları Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası'nda ikincilik ve üçüncülük elde etti

Terme ilçesi sporcuları Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası\'nda ikincilik ve üçüncülük elde etti

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası'nda Terme ilçesinden katılan sporcular, kapışmalı aba ve aşırtmalı aba branşlarında önemli dereceler elde etti. Terme Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Emin Erdem İşcan 70 kiloda Türkiye 2.'si olurken, Derviş Halim Kocal ise 82 kiloda Türkiye 3.'sü oldu. Şampiyonada toplam 44 ilden 2 bin 480 sporcu mücadele etti.

29.05.2024 18:01
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Kayseri'de gerçekleştirilen Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası'nda, Terme ilçesinden katılan sporcular ikincilik ve üçüncülük elde etti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yan sahasında düzenlenen organizasyonda, 44 ilden 2 bin 480 sporcu mücadele etti.

Aşırtmalı aba, kapışmalı aba ve karakucak branşlarında gerçekleştirilen şampiyonada, Terme ilçesi sporcuları önemli derecelerle döndü.

Kapışmalı aba branşında, Terme Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu 70 kiloda Emin Erdem İşcan Türkiye 2.'si olurken, aşırtmalı aba branşında Terme Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcusu 82 kiloda Derviş Halim Kocal Türkiye 3.'sü oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Terme ilçesi sporcuları Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası'nda ikincilik ve üçüncülük elde etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terme ilçesi sporcuları Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası'nda ikincilik ve üçüncülük elde etti - Son Dakika
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