Terme ilçesinde uyum eğitimi başladı

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Samsun'un Terme ilçesinde uyum eğitimi dolayısıyla açılan okullarda ilk ders zili çaldı.

Terme ilçesinde, uyum eğitimi kapsamında açılan okullarda öğrenciler ders başı yaptı.

Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, Yenimahalle İlkokulu'nu ziyaret ederek uyum programına katılan 1. sınıf öğrencileri ve velileri ile bir araya geldi.

Köse, öğrencilere başarılar dileyerek, velilere uyum sürecinin önemini ve bu süreçte yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

İsmail Rahman Köse, eğitim sürecinin, öğrencilerin okul hayatına adaptasyonlarını kolaylaştırmak ve eğitime uyumlarını sağlamak amacıyla düzenlendiğini vurguladı.