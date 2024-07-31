Terme Kaymakamı YKS'de dereceye giren öğrencileri kutladı

Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrencileri kutladı.
Kaymakam Maytalman, YKS'de derece yapan öğrencileri makamında ağırladı.
Maytalman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, okul idarecileri, velileri ve öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.
Öğrencileri tebrik eden Maytalman, başarılı öğrencilere hediye verdi.
Kaymakam Maytalman, öğrencileri yetiştiren fedakar anne ve babaları ile öğrencileri eğiten öğretmenlere minnettar olduklarını kaydetti.
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