Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi ile Bölge Ekonomisine Katkı Sağlanıyor

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Samsun'un Terme ilçesinde, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda hayata geçirilen Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi sayesinde bölge ekonomisine katkı sağlanırken, küçük işletmelere metal işleme ve tasarım alanında destek sunuluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) ile katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasını hedefliyor.

Terme Sanayi Sitesi'nde 1200 metrekare alanda Terme Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Terme Belediyesi ve Terme Birlik Makine AŞ iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında CMDP tarafından sağlanan 10 milyon liralık hibe desteğiyle yaklaşık 20 milyon liraya Terme Ortak Kullanım Tesisi faaliyete geçirildi.

Tesiste üretim yapılmasının yanı sıra Terme ve bölgedeki tarım makineleri, motorlu kara araçları, römork ve çekici imalatı gerçekleştiren küçük işletmelere metal işleme ve tasarım alanında da hizmet veriliyor.

Tesisi işleten firmanın yönetim kurulu başkanı Ömer Coşkun, AA muhabirine, tesisin bölge ekonomisine ve sanayi üretimine önemli katkı sağladığını söyledi.

Metal işleme ve tasarım alanında yüksek standartlarda üretim yapılmasıyla hem iç hem de dış pazara hitap edildiğini dile getiren Coşkun, iç piyasanın yanı sıra Afrika ülkesi Gine'ye römork ihracına başladıklarını vurguladı.

Tesisin günlük 25 ton ham madde üretim kapasitesi bulunduğuna dikkati çeken Coşkun, "3 yıl içinde bölgenin istihdam ve ihracata katkı sağlayan firmalarından biri olma hedefimiz var. Karadeniz'de tek olma özelliğimiz var. Terme, bölgenin tarım aletleri üretimi yapılan en büyük ilçelerinden biri. Daha önce şehir standartlarında üretilen ürünler, bu tesis sayesinde uluslararası standartlara ulaşmış durumda." dedi.

Coşkun, atölyenin hem bölgeye hem de çevre illere önemli hizmet sunduğunu, gelecekte daha fazla ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.