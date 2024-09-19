Terör örgütü üyesine 6 yıl 3 ay hapis

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Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis verilmesi kararlaştırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanık B.S.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiğini ve dijital materyalinde PKK/KCK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiğini belirtti.

Sanığın PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü, kod isim kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığını, örgüte ait hücre evlerinde kaldığını, terör örgütü adına istihbarat topladığını ve örgüt işgalindeki bölgede nöbet tuttuğunu ifade eden savcı, B.S.E'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan B.S.E, hakkındaki iddiaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.