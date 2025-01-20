Terör soruşturmasından tutuklanan Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan yeniden tutuklamaya sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Terör soruşturmasından tutuklanan Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan yeniden tutuklamaya sevk edildi

Geniş Video İzle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu bulunan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ihaleye fesat karıştırmak suçundan yeniden tutuklamaya sevk edildiğini duyurdu.

20.01.2025 23:21  Güncelleme: 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı tarafından Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yerine kayyum atanmıştı

YENİDEN TUTUKLAMA TALEBİ

Tutuklu bulunan Ahmet Özer'e ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Özer'in ifadesi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu bulunan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesi alındıktan sonra ihaleye fesat karıştırmak suçundan yeniden tutuklamaya sevk edildiğini duyurdu.

Terör soruşturmasından tutuklanan Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan yeniden tutuklamaya sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediye Başkanı, Ahmet Özer, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör soruşturmasından tutuklanan Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan yeniden tutuklamaya sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mahşerin atlısı:
    he he kesin öyledir suç bulamayınca suç uydur. ekepe seçimle alamadığı yerleri hukuksuz bir şekilde devlet gücünü kullanarak alıyor halkın tokadı fena olacak kimse kral değil paşa değil bu ülkede 94 59 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    çıkamaz inşallah 56 78 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Yargı işi cıvıttın artık 57 39 Yanıtla
  • selami inel:
    Türkiye'de bundan sonra seçim yapmaya gerek yok. zira adamlar seçimle değilse böyle alıyor kimsenin gıkı çıkmıyor zaten böylesi daha kolay 49 39 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    terör sucu tutmadi galiba 35 28 Yanıtla
  • Murat KANDAZ:
    devlet işini bilir 35 13 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Tek suçu muhalefet partiden olması. fetocu hakim savcılar Akp Li olarak yoluna devam ediyor. memlekette asalet yok ama ortadan dolaşan bir adalet bakanı var . 27 15 Yanıtla
  • Çelikk:
    Al işte yüzü ak adam kara adam ne olduğu belli 14 15 Yanıtla
  • Çelikk:
    Söylecek Kelime bulamıyorum bakalım özgü özel Ne diyecek??? 19 6 Yanıtla
  • sercan ülger:
    Fazla dikkat çekiyorsun yapma - gora 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:22 Terör soruşturmasından tutuklanan Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan yeniden tutuklamaya sevk edildi Terör soruşturmasından tutuklanan Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan yeniden tutuklamaya sevk edildi
22:41 Trump’ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu Trump'ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu
22:22 Zafer Partisi’nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı
20:52 Ümit Özdağ’ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
20:23 Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme: İki ayrı suçtan ifade verecek Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme: İki ayrı suçtan ifade verecek
09:32 Ekonomiyi derinden etkileyecek faiz kararı için geri sayım başladı Ekonomiyi derinden etkileyecek faiz kararı için geri sayım başladı
09:10 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
09:08 Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı
09:02 İsmail Balaban, Survivor’da bebeğinin cinsiyetini öğrendi İsmail Balaban, Survivor'da bebeğinin cinsiyetini öğrendi
09:01 Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak Talisca sözleri Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca sözleri
08:54 Ateşkes sonrası Gazze’deki büyük enkaz yeniden gündemde Ateşkes sonrası Gazze'deki büyük enkaz yeniden gündemde
08:46 Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar!
08:09 Acun Ilıcalı’dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri Acun Ilıcalı'dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 00:23:50. #1.13#
SON DAKİKA: Terör soruşturmasından tutuklanan Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan yeniden tutuklamaya sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.