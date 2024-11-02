Teröre Geçit Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Teröre Geçit Yok

Teröre Geçit Yok

İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, terörle mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı.

02.11.2024 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, "Teröre bulaşan kim olursa olsun, ister muhtar olsun ister belediye başkanı olsun, ister başka biri olsun kanunun verdiği yetki kullanılır, yapılması gereken yapılır. Esenyurt'ta olduğu gibi." dedi.

Sağlam, Isparta Kültür Merkezi Gül Salonu'nda düzenlenen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunun 59. İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak milletin huzur ve güvenliğine önem verdiklerini belirtti.

Taviz verilmemesi gereken kırmızı çizgilerin olduğunu ve bunların başında terörle mücadele geldiğini dile getiren Sağlam, şunları söyledi:

"Teröre bulaşan kim olursa olsun, ister muhtar olsun ister belediye başkanı olsun, ister başka biri olsun kanunun verdiği yetki kullanılır, yapılması gereken yapılır. Esenyurt'ta olduğu gibi. Biz hukuku uygulamaktan kesinlikle geri durmayacağız. Bu konuda bir gevşeklik göstermeyeceğiz. Yasalar uygulanmak için vardır. Yasaların vermiş olduğu yetkiyi kullanmazsanız görevinizi yerine getirmemiş olursunuz. Bakanlık olarak görevimizi yerine getirmekte kararlıyız."

Sağlam, Bakanlık olarak uyuşturucuyla mücadele konusuna da ağırlık verdiklerinin altını çizdi. Uyuşturucu maddenin nesli tehdit eder hale geldiğini aktaran Sağlam, "6-7 hafta önce Adana'ya gittiğimde anneler babalar etrafımıza toplandı, talepleri, 'çocuklarımızı uyuşturucudan kurtarın' oldu. Uyuşturucuyla mücadele artık bir milli mücadele şekline dönüştü." diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına halkın da daha fazla destek vermesi gerektiğini vurgulayan Sağlam, şöyle dedi:

"Vatandaşların bize destek vermesi lazım. İhbar yapması lazım. O bilgiler bize geldikten sonra bizim 6 ayda yapacağımız işi biz 6 saate yaparız. Yaptığımız yeni düzenlemeyle artık ihbarda bulunan kişilerin bilgilerini saklı tutuyoruz. İşte burada muhtarlarımız devreye giriyor. Muhtarlarımız kendi mahalle ve köylerini güçlendirecekler. Bize bilgi vermesini sağlayacaklar. ya da onlara gelen bilgiyi kendileri bize aktaracaklar. Topyekün adeta bir seferberlik ilan edersek bu işin kökünü kazıyabiliriz. Bu konuda muhtarlarımızdan destek bekliyoruz. Biz bunları yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Adalet de gereğini yapacak."

Bakan Yardımcısı Sağlam, organize suç örgütleriyle de yoğun mücadele yürüttüklerini belirterek, "Hiç kimse alın teri döken birinin emeğine çökemeyecek." dedi.

Toplantıya, Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Güneş, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, yurt genelinden gelen muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Sağlam, Güvenlik, Esenyurt, Politika, Güncel, Sağlık, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teröre Geçit Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:22 Hatay’da ormanda başlayan yangın evlere sıçradı Hatay'da ormanda başlayan yangın evlere sıçradı
18:54 Canlı Anlatım Kıran kırana maçta ikinci gol geldi Canlı Anlatım! Kıran kırana maçta ikinci gol geldi
17:46 Küçükçekmece’de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı Küçükçekmece'de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı
17:31 “Canımı sıktı“ diyerek Şirin’in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı "Canımı sıktı" diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı
17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
09:02 MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü
08:42 Damadını öldürüp intihar etti Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
08:12 Derbiye damga vuran Arda Kardeşler’in cezası belli oldu Derbiye damga vuran Arda Kardeşler'in cezası belli oldu
07:33 Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek
07:24 Deprem bölgesi ile ilgili yeni karar Deprem bölgesi ile ilgili yeni karar
03:49 İnegöl’de doktor taciz iddiasıyla tutuklandı İnegöl'de doktor taciz iddiasıyla tutuklandı
01:55 6 yaşındaki Şirin’den kahreden haber geldi Katil her şeyi itiraf etti 6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti
00:36 Piyasaların merakla beklediği haber geldi Uluslararası kuruluş Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
23:54 Vakaya giden ambulansı böyle engelledi Pes dedirten olay anbean kamerada Vakaya giden ambulansı böyle engelledi! Pes dedirten olay anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 20:18:45. #1.11#
SON DAKİKA: Teröre Geçit Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.