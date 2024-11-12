Teröristler Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Teröristler Etkisiz Hale Getirildi

Teröristler Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

12.11.2024 13:17
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 3 PKK/ YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor" denildi.

Kaynak: DHA

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