Terörsüz Türkiye İçin Birlik Vurgusu - Son Dakika
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Terörsüz Türkiye İçin Birlik Vurgusu

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DEM Parti Sözcüsü Doğan, kalıcı barış için toplumsal kesimlerin birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Siyaset kurumundan farklı toplumsal kesimlere kadar hepimiz, hep birlikte bu defa başka acıların yaşanmaması için başarmalıyız. Kaçınılmaz olan başarmaktır." dedi.

Doğan, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulunda (MYK) alınan kararlar ve gündeme ilişkin, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'na ilişkin Doğan, parti MYK'lerinin kurulun ilk toplantısını gerçekleştirerek çalışmalara başlamasını önemli bir gelişme olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Doğan, Takip ve Değerlendirme Kurulu çatısı altında, Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu olmak üzere 4 alt komisyon oluşturulduğunu belirterek, "Bu kurulların, içinden geçtiğimiz tarihi sürecin ritmine uygun, kapsayıcı ve eş güdümlü bir şekilde çalışması bizim en büyük beklentilerimizden biri." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Doğan, "Bu yeni dönemin dili yeni sözlerle, yeni kelimelerle olmalı. Sürekli itham eden, sorgulayan, yargılayan bir dil yerine empati yapabileceğimiz bir dili karşılıklı hassasiyetleri gözeterek geliştirebilmeliyiz. Bu da partimizin çok önemsediği konulardan biri." ifadesini kullandı.

Sürecin önemini vurgulayan Doğan, "Bu ülkenin insanları daha fazla ölüm, daha fazla acı, daha fazla kayıp, daha fazla kan, daha fazla gözyaşı istemiyor. Bu ülkenin insanları daha fazla gerçekten annelerin ağlamasını istemiyorlar. Bu bir klişe değil. Bu öylesine söylenen rastgele seçilmiş bir cümle değil. Bu çok kıymetli bir söz. Bu sözün kıymetini, bu sözün değerini bilmek ve bu annelerin seslerini duymak gerekiyor." diye konuştu.

Doğan, kalıcı barış için sorumluluk almaktan kaçmayacaklarını belirterek, "Siyaset kurumundan farklı toplumsal kesimlere kadar hepimiz, hep birlikte bu defa başka acıların yaşanmaması için başarmalıyız. Kaçınılmaz olan başarmaktır." dedi.

Suriye'deki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini dile getiren Doğan, "DEM Parti olarak Suriye'nin bu büyük adımları atma cesareti göstermesini sağlayan herkesi tebrik ediyoruz ve sorunların diyalog yoluyla çözülebilmesi için ortaya konulan çabayı, gayreti çok önemli buluyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Terörsüz Türkiye İçin Birlik Vurgusu - Son Dakika

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