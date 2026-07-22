Terörsüz Türkiye İçin Üçlü Vurgu

Haber: Ogün AKKAYA

(TBMM) - AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Terörsüz Türkiye" sürecinin Türkiye'nin elli yıllık terör sorunundan kurtulması açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Gelin, acıları değil sevinçleri artıracak bir süreçte hep birlikte taşın altına elimizi koyalım" dedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Ortak vatanda demokratik cumhuriyeti var etmek ancak eşit yurttaşların eşit haklarıyla var olabilir" derken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise "Çözümün adresi Parlamentodur" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, gündeme geçmeden önce grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, konuşmasının başında Ankara'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden emekli Albay Yasa Özden Bakkal'a rahmet, yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na ise acil şifa diledi.

Konuşmasının devamında "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Gül, "Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli ve stratejik kararlılığı neticesinde ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çok önemli çağrılarıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecini çok güçlü bir şekilde gündemine almış durumdadır. Türkiye Yüzyılı açısından çok önemli bir millet projesidir" dedi.

Türkiye'nin elli yıllık terör sorunundan kurtulma aşamasında olduğunu belirten Gül, "Annelerin ağlamayacağı, Türkiye'nin terörden tamamen kurtulacağı, bölgenin terörden tamamen arınacağı bir döneme evrilme aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun önemine işaret eden Gül, tüm siyasi partilerin görüşlerini ortaya koyduğunu belirterek, "Gelin, acıları değil sevinçleri artıracak bir süreçte hep birlikte taşın altına elimizi koyalım. Sadece bir partinin, Cumhur İttifakı'nın değil toplumun bu ortak meselesinde toplumun tüm kesimlerinin yer aldığı Gazi Meclis'in ortak çalışmasıyla, mutabakatıyla daha güçlü bir neticeye ulaşması elbette mümkündür" diye konuştu.

Bölgedeki gelişmelere de değinen Gül, "Bölgemizdeki gelişmelere bakalım, İran, ABD, İsrail çatışmalarına bakalım: bölgedeki tüm konjonktüre bakıldığında da bölgenin terörden arınması ve güvenli barış limanı olması adına bu projenin gerçekleşmesi, başarıya ulaşması çok hayati derecededir" dedi.

Gül, "Türkiye'de de herkesin birinci sınıf eşit vatandaş olarak hayatını sürdürdüğü ve bu konuda kimsenin kendisini ikinci sınıf vatandaş hissetmediği demokratik, sosyolojik ve politik tüm adımları da nasıl şimdiye kadar attıysak bundan sonra da atma kararlılığındayız" ifadelerini kullandı. Konuşmasını, "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge demek. Güçlü Türkiye, daha güçlü demokrasimizle Türkiye yoluna emin adımlarla ilerleyecek" sözleriyle tamamladı.

TEMELLİ: KARDEŞLİK HUKUKUNA KİMSE İTİRAZ ETMİYOR

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise Gül'ün konuşmasının ardından söz alarak, "Bir kardeşlik hukuku var, buna kimse itiraz etmiyor. Aslolan bunun hukukudur, bunun hukukunu var etmektir, bir eşitlik anlayışıyla bunun hukukunu hayata geçirmektir" dedi.

Temelli, "Bir arada yaşamak, ortak vatanda demokratik cumhuriyeti var etmek ancak eşit yurttaşların eşit haklarıyla var olabilir. O yüzden biz herkesin hassasiyetini anlıyoruz ve bu ortak dünyayı ancak birlikte var edebiliriz" ifadelerini kullandı.

ÇÖMEZ: ÇÖZÜMÜN ADRESİ PARLAMENTO

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de Türkiye'de herkesin cumhuriyetle birlikte eşit ve birinci sınıf vatandaş olduğunu belirterek, "Bu güzel ülkede herkesin eşit ve birinci sınıf vatandaş olduğu yıllar cumhuriyetin kurulduğu yıllardır" dedi.

Çömez, "Bu ülkede herkesin meselesi var. Bütün bu meselelerin çözümü Parlamentodur. Demokrasinin kurum ve kuralların işlemesidir, hukukun üstünlüğüdür, insan haklarıdır, özgürlüklerdir, devlet kurumlarının şeffaf yönetilmesidir, hesap verebilmesidir" diye konuştu.

Konuşmasını, "Çözümün adresi Parlamentodur, cumhuriyetin kurucu iradesidir" sözleriyle tamamladı.