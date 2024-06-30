Tesis İşletmecisi Orman Yangınına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Tesis İşletmecisi Orman Yangınına Tepki Gösterdi

Tesis İşletmecisi Orman Yangınına Tepki Gösterdi

Edirne'nin Saros Körfezi'nde bulunan Yayla köyü sahilinde tesis işletmecisi Mustafa Altunhan, ormanlık alanda ateş yakan tatilcilere tepki gösterdi. Altunhan, ateşi söndürmelerini isteyerek orman yangınlarının önemine dikkat çekti.

30.06.2024 11:21
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EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde tesis işletmecisi Mustafa Altunhan, ormanlık alanda ateş yakan tatilcilere tepki gösterdi. Yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayla köyü sahilinde tesis işletmecisi Mustafa Altunhan, ormanlık alandan dumanlar yükselmesi üzerine iş makinesiyle bölgeye gitti. Ormanlık alanda ateş yakıldığını gören Altunhan, ateş yakan tatilcilere tepki gösterdi. Ateşi söndürmelerini isteyen Altunhan, "Söndürün bu ateşi, orman burası. Yazık, günah. Şuraya bak. Bu ormanlar nasıl yanmayacak? Cayır cayır Türkiye yanıyor. Şuraya bakın. Bir ters rüzgar esse orman gitti. Yazıklar olsun" dedi. Mustafa Altunhan'ın tepkisi üzerine tatilciler ateşi söndürdü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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