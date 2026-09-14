TESK Başkanı Palandöken, 2.5 milyonu aşkın esnafın Ahilik Haftası'nı kutladı - Son Dakika
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TESK Başkanı Palandöken, 2.5 milyonu aşkın esnafın Ahilik Haftası'nı kutladı

TESK Başkanı Palandöken, 2.5 milyonu aşkın esnafın Ahilik Haftası\'nı kutladı
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ahilik Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Palandöken, 2.5 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarın oluşturduğu camianın Ahilik anlayışının yaşayan temsilcisi olduğunu belirterek tüm esnafın haftasını kutladı.

(ANKARA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ahilik Haftasına ilişkin, "2.5 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarımızın oluşturduğu büyük camia, bu kadim anlayışın yaşayan temsilcisi konumundadır. Tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, kendilerine sağlık, huzur, bereketli kazanç ve hayırlı işler diliyorum" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ahilik Haftasına ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Palandöken "Ahilik, çarşıdan topluma uzanan bir değerdir" başlığıyla yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:

"Ahilik, Anadolu'da yüzyıllar boyunca şekillenen ve emeği, alın terini, meslek ahlakını, insan ilişkilerini aynı anlayış içerisinde buluşturan köklü bir medeniyet mirasıdır. Ahilik anlayışında meslek sahibi olmak kadar o mesleği dürüstlükle, hakkaniyetle ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle icra etmek de büyük önem taşır. Bugün 2.5 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarımızın oluşturduğu büyük camia, bu kadim anlayışın yaşayan temsilcisi konumundadır. Ahilikten aldığımız güçle esnafımızın emeğine, mesleğine ve topluma karşı sorumluluğunu her zaman ön planda tutuyoruz.

"AHİLİK TİCARETİN ÖTESİNDE BİR SORUMLULUK ANLAYIŞIDIR"

Ahilik geleneğinde bir dükkanın kapısını açmak, yalnızca ticari bir faaliyete başlamak anlamına gelmez. Aynı zamanda müşteriye karşı güvenilir olmayı, komşuya sahip çıkmayı, meslektaşına destek vermeyi ve yapılan işin hakkını vermeyi gerektirir. Bugün mahallelerimizde, çarşılarımızda ve iş yerlerimizde bu anlayışın izlerini görmek mümkündür. Esnafımız, kazancını helal yoldan elde etme gayretiyle birlikte bulunduğu çevrenin huzuruna ve refahına da katkı sunmaktadır. Bu yönüyle Ahilik, geçmişte olduğu gibi bugün de ekonomik hayat ile toplumsal değerler arasında güçlü bir bağ kurmaktadır.

"AHİLİK MİRASINI GENÇ KUŞAKLARA AKTARMALIYIZ"

Teknolojinin, ticaret yöntemlerinin ve çalışma hayatının hızla değiştiği bir dönemde bazı değerlerin değişmeden korunması büyük önem taşıyor. Ahiliğin meslek ahlakı, dayanışma, yardımlaşma, paylaşma, kanaat ve dürüstlük gibi temel ilkeleri bugün de çalışma hayatımızın yol göstericisi olmalıdır. Gençlerimizin bir meslek öğrenirken yalnızca teknik bilgi ve beceri değil, mesleğin gerektirdiği ahlaki sorumlulukları da kazanması gerekiyor. Esnaf ve sanatkar teşkilatları olarak Ahilik mirasını yaşatmak, gençlerimize aktarmak ve bu değerleri geleceğin çalışma hayatına taşımak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu vesileyle tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, kendilerine sağlık, huzur, bereketli kazanç ve hayırlı işler diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TESK Başkanı Palandöken, 2.5 milyonu aşkın esnafın Ahilik Haftası'nı kutladı - Son Dakika

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