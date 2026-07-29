TESK Başkanı Palandöken: Finansmana erişimin kolaylaşması esnafın elini güçlendirecek - Son Dakika
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TESK Başkanı Palandöken: Finansmana erişimin kolaylaşması esnafın elini güçlendirecek

TESK Başkanı Palandöken: Finansmana erişimin kolaylaşması esnafın elini güçlendirecek
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarlara yönelik Hazine faiz destekli kredi limitlerinin artırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, finansmana erişimin kolaylaşması için kredi faizlerinin de düşürülmesi gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarlara yönelik Hazine faiz destekli kredi limitlerinin artırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, finansmana erişimin kolaylaşması için kredi faizlerinin de düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medya hesabından "Kredi limitlerinin artırılması sevindirici" başlıklı bir açıklama yayımladı. Palandöken, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hazine faiz destekli işletme ve yatırım kredilerinin üst limitlerinin yükseltilmesi esnaf ve sanatkarlar camiamız için oldukça sevindirici bir haber. Artan maliyetler karşısında işletmelerimizin ayakta kalabilmesi, faaliyetlerini sürdürebilmesi ve ekonomiye katkı sunabilmesi için finansmana erişimin kolaylaşması büyük önem taşıyor. Limitlerin artırılmasına ek olarak kredi faizleri için de bir düzenleme yapılarak faizler mutlaka aşağı çekilmeli. Esnafımızın krediye erişimi kolaylaştırılmalı. Üreten, istihdam sağlayan ve ekonomiye değer katan esnafımızın desteklenmesi ülkemizin kalkınmasına da katkı sağlayacaktır.

TESKOMB tarafından yayımlanan genelge ile 29 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemede işletme kredilerinde şahıs üst limitinin 1 milyon TL'den 1 milyon 500 bin TL'ye çıkarılması, esnaf ve sanatkarlarımız açısından son derece önemli bir adımdır. Öte yandan işyeri edindirme, taşıt edindirme ile makine ve teçhizat kredilerinde üst limitin 3 milyon 500 bin TL'ye yükseltilmesi de yatırım yapmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımız için önemli bir fırsat sunacaktır. İşini büyütmek, işyerini yenilemek, yeni araç ya da makine yatırımı yapmak isteyen üyelerimiz bu destek sayesinde daha güçlü adımlar atabilecektir.

Bu önemli düzenlemenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e, Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'a ve TESKOMB Genel Başkanımız Sayın Abdulkadir Akgül'e teşekkür ediyorum. Alınan kararın tüm esnaf ve sanatkar camiamıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

Bendevi Palandöken, Ekonomi, Finans, Güncel, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Güncel TESK Başkanı Palandöken: Finansmana erişimin kolaylaşması esnafın elini güçlendirecek - Son Dakika

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