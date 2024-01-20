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TESK, e-ticaret sitelerindeki komisyon oranları için taban ve tavan uygulaması istiyor - Son Dakika
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TESK, e-ticaret sitelerindeki komisyon oranları için taban ve tavan uygulaması istiyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, e-ticaret sitelerinden satış yapan esnafın aldığı hizmete göre değişkenlik gösteren komisyon oranları için taban ve tavan uygulaması getirilmesini talep etti. Palandöken, yüksek komisyon oranlarının esnafa külfet olduğunu ve satış fiyatlarını da en az yüzde 20 etkileyerek vatandaşa pahalılık olarak yansıdığını belirtti. Ayrıca, sitelerin yaptığı reklamların bedelinin esnafa kesilmemesi ve e-ticaret yapan esnafın indirim yapmaya zorlanmaması gerektiğini vurguladı.

TESK, e-ticaret sitelerindeki komisyon oranları için taban ve tavan uygulaması istiyor
20.01.2024 - 12:13,
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, e-ticaret sitelerinden satış yapan esnafın aldığı hizmete göre değişkenlik gösteren komisyon oranları için taban ve tavan uygulaması getirilmesini istedi.

Palandöken, e-ticarette sık kullanılan pazar yeri platformlarının komisyon oranlarına dair açıklama yaptı.

Esnafın artık e-ticarette iyice boy gösterdiğine işaret eden Palandöken, "Alınan hizmete göre farklılık gösteren, yüzde 45'i bulan komisyon oranlarına taban ve tavan uygulaması getirilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yüksek komisyon oranlarının, esnafa külfet olurken satış fiyatlarını da en az yüzde 20 etkileyerek vatandaşa pahalılık şeklinde yansıdığını belirterek, "Öte yandan, sitelerin yaptığı reklamların bedeli esnafa kesilmemeli. e-ticaret yapan esnafımız haftada bir defa indirim yapmaya zorlanmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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Bendevi Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TESK, e-ticaret sitelerindeki komisyon oranları için taban ve tavan uygulaması istiyor - Son Dakika


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