TESKİ\'nin 14 terfi merkezli projesi yılda 2 milyon kilovatsaat tasarruf öngörüyor

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), il genelindeki terfi merkezlerinde enerji verimliliğini artırmak amacıyla yürüttüğü modernizasyon çalışmalarıyla yılda yaklaşık 2 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, il genelindeki 14 terfi merkezini kapsayan proje kapsamında, 8 terfi merkezinde modernizasyon çalışmaları yürütülüyor.

Çalışmalarda, yüksek verimli paslanmaz kollektörlü 24 pompa ile ABB marka sürücü sistemlerinin montajı gerçekleştirildi.

Pompa ve sürücülerin performansını, sistemle uyumunu ve işletme koşullarındaki verimliliğini belirlemek amacıyla test süreçleri devam ediyor.

Yeni nesil ekipmanlarla pompaların ihtiyaca uygun şekilde çalıştırılması, gereksiz enerji tüketiminin azaltılması ve arızaların en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla yılda yaklaşık 2 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanması ve kurumun enerji giderlerinin azaltılması öngörülüyor.