Tesla, ikaz ışıklarındaki yazı boyutu sorunu nedeniyle 2,2 milyon aracını geri çağırıyor

NEW Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bazı araçlarında ikaz ışıklarındaki yazı boyutunun çok küçük olması nedeniyle yaklaşık 2,2 milyon aracını geri çağırdığı bildirildi.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasında, Tesla'nın 2012-2023 Model S, 2016-2024 Model X, 2017-2023 Model 3, 2019-2024 Model Y ve 2024 Cybertruck araçlarından bazılarını geri çağırdığı kaydedildi.
Bu araçlarda fren, park ve kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS) ikaz ışıkları için gösterge panelinde yanlış yazı tipi boyutunun görüntülendiği belirtilen açıklamada, dolayısıyla bunların ilgili güvenlik standartlarına uymadığı aktarıldı.
Açıklamada, "Daha küçük yazı boyutuna sahip ikaz ışıkları, panelde bulunan güvenlik bilgilerinin okunmasını daha da zorlaştırarak kaza riskini artırabilir." ifadesine yer verildi.
Sorun yazılım güncellemesiyle çözülecek
Geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 2 milyon 193 bin 869 olduğu bildirilen açıklamada, Tesla'nın sorunun çözümü için uzaktan yapılabilecek bir yazılım güncellemesi yayımladığı belirtildi.
Açıklamada, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerine 30 Mart'ta itibaren bildirim gönderilmesinin beklendiği kaydedildi.
Tesla, geçen yıl aralık ayında otopilot olarak bilinen gelişmiş sürücü destek sisteminde (Autopilot) kontrol sorununu gidermek üzere 2 milyondan fazla aracını geri çağırmıştı.
Geçen hafta da ekranda arka kameranın görüntülenmesini engelleyen bir yazılım dengesizliği nedeniyle Tesla'nın ABD'deki yaklaşık 200 bin aracına yazılım güncellemesi yapılacağı açıklanmıştı.
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