 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tesla, ikaz ışıklarındaki yazı boyutu sorunu nedeniyle 2,2 milyon aracını geri çağırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tesla, ikaz ışıklarındaki yazı boyutu sorunu nedeniyle 2,2 milyon aracını geri çağırıyor

Tesla, ikaz ışıklarındaki yazı boyutu sorunu nedeniyle 2,2 milyon aracını geri çağırıyor

Tesla, bazı araçlarında ikaz ışıklarındaki yazı boyutunun çok küçük olması nedeniyle yaklaşık 2,2 milyon aracını geri çağırdı. Geri çağrılan araçlar arasında 2012-2023 Model S, 2016-2024 Model X, 2017-2023 Model 3, 2019-2024 Model Y ve 2024 Cybertruck modelleri bulunuyor. Bu araçlarda fren, park ve ABS ikaz ışıkları için gösterge panelinde yanlış yazı tipi boyutunun görüntülendiği belirtilerek, güvenlik standartlarına uymadığı ifade edildi. Tesla, sorunu yazılım güncellemesiyle çözeceğini duyurdu.

02.02.2024 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bazı araçlarında ikaz ışıklarındaki yazı boyutunun çok küçük olması nedeniyle yaklaşık 2,2 milyon aracını geri çağırdığı bildirildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasında, Tesla'nın 2012-2023 Model S, 2016-2024 Model X, 2017-2023 Model 3, 2019-2024 Model Y ve 2024 Cybertruck araçlarından bazılarını geri çağırdığı kaydedildi.

Bu araçlarda fren, park ve kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS) ikaz ışıkları için gösterge panelinde yanlış yazı tipi boyutunun görüntülendiği belirtilen açıklamada, dolayısıyla bunların ilgili güvenlik standartlarına uymadığı aktarıldı.

Açıklamada, "Daha küçük yazı boyutuna sahip ikaz ışıkları, panelde bulunan güvenlik bilgilerinin okunmasını daha da zorlaştırarak kaza riskini artırabilir." ifadesine yer verildi.

Sorun yazılım güncellemesiyle çözülecek

Geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 2 milyon 193 bin 869 olduğu bildirilen açıklamada, Tesla'nın sorunun çözümü için uzaktan yapılabilecek bir yazılım güncellemesi yayımladığı belirtildi.

Açıklamada, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerine 30 Mart'ta itibaren bildirim gönderilmesinin beklendiği kaydedildi.

Tesla, geçen yıl aralık ayında otopilot olarak bilinen gelişmiş sürücü destek sisteminde (Autopilot) kontrol sorununu gidermek üzere 2 milyondan fazla aracını geri çağırmıştı.

Geçen hafta da ekranda arka kameranın görüntülenmesini engelleyen bir yazılım dengesizliği nedeniyle Tesla'nın ABD'deki yaklaşık 200 bin aracına yazılım güncellemesi yapılacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tesla, ikaz ışıklarındaki yazı boyutu sorunu nedeniyle 2,2 milyon aracını geri çağırıyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 19:54:00. #1.11#
SON DAKİKA: Tesla, ikaz ışıklarındaki yazı boyutu sorunu nedeniyle 2,2 milyon aracını geri çağırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement