Tesla\'nın Almanya\'daki giga fabrikası su kirliliği nedeniyle üretimi durdurabilir

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BERLİN, 28 Şubat (Xinhua) -- Alman basınında Salı günü çıkan haberlere göre, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın ülkedeki giga fabrikası, suyu kirleten maddelerin aşırı salınımı nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kalabilir.

Yerel su idaresi Strausberg-Erkner Su Birliği, Tesla'nın Berlin yakınlarındaki Grünheide belediyesinde atık su sistemine sürekli olarak aşırı miktarda fosfor ve nitrojen boşalttığı ve bunun da limitleri altı kata kadar aştığına işaret etti.

Birlik, yerel belediye başkanlarına gönderdiği mektupta Tesla giga fabrikasının atık su sistemiyle bağlantısının kesilmesi çağrısında bulundu. Cuma günü yapılacak olağanüstü toplantıda üyelerin onayının alınması bekleniyor.

Leibniz Tatlısu Ekolojisi ve İç Su Balıkçılığı Enstitüsü'nden su bilimci Martin Pusch, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Sorun öncelikle Tesla'nın bölgede bulunmasından kaynaklanıyor" dedi. Pusch, şirketin atık suyunu işleyen tesisin "kapasite sınırına dayandığını" söyledi.

Yetkili, Berlin- Brandenburg bölgesindeki su kaynaklarının halihazırda tükenmiş olduğunu ve yeni giga fabrikadan gelen ilave talep ve atık suyun da su arzı "limitlerini zorladığını" ifade etti.

Tesla, çevrecilerin ve yerel halkın büyük direnişine rağmen, iki yıl önce faaliyete geçen Gruenheide'deki giga fabrikasını genişletmeye çalışıyor. Şirket, üretimi iki kat artırarak yılda 500.000 otomobilden bir milyona çıkarmayı hedefliyor.

Ancak, ilave olarak bir yük istasyonu, depolar ve şirket anaokulunun inşa edilmesi planı kısa süre önce askıya alındı. 100 hektardan fazla ormanın ortadan kaldırılmasını gerektiren proje, geçen hafta yapılan referandumla reddedildi.