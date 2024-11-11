BURSA'nın İnegöl ilçesinde Selime G. (66), odun keserken motorlu testereyle parmağını kesti.
Hamidiye Mahallesi Pazar Sokak'taki evinin bahçesinde motorlu testereyle odun kesen Selime G., bir anlık dikkatsizlik sonucu, sol elinin orta parmağını kesti. Yaralanan kadın, yakınları tarafından özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Testereyle Parmağını Kesti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?