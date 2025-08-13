Tever'den AK Parti'nin 24'üncü yılı mesajı

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, partisinin kuruluşunun 24'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tever, mesajında, 24'üncü yılı büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çıktıkları yolda her seçimden birinci parti olarak çıkarak büyük başarıya imza attıklarını belirten Tever, demokrasiye, milli iradeye ve özgürlüklere kasteden her türlü girişime karşı milletle birlikte omuz omuza durduklarını ifade etti.

Sakarya'ya kazandırılan yatırım ve hizmet seferberliğinde davaya destek veren tüm parti teşkilatı ve vatandaşlara teşekkür eden Tever, 24 yıllık süreçte tüm Türkiye'ye birçok alanda devrim niteliğinde çalışmalar kattıklarını anlattı.

Tever, "AK Parti, sadece Türkiye'nin değil, İslam aleminin ve gönül coğrafyamızın umudu olmuştur. Kurulduğu günden bu yana mazlumun ve mağdurun yanında, adaletin savunucusu olarak dimdik ayakta durmuştur. Bizler, bu toprakların mayasındaki kardeşliği, medeniyetimizin bize emanet ettiği adalet anlayışını, dünyanın dört bir yanındaki gönüllere taşımanın gayretindeyiz. Sadece sınırlarımız içindeki insanımıza değil, gönül bağımızın uzandığı her yere umut götürmenin mücadelesini veriyoruz." ifadelerini kullandı.