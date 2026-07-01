Tevrat Eğitimi Askerlikten Muaf Tutulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tevrat Eğitimi Askerlikten Muaf Tutulacak

01.07.2026 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Meclisi, Haredi öğrencilere askerlik muafiyeti sağlayan tartışmalı yasayı onayladı.

İsrail'de Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi öğrencilerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasını sağlamak amacıyla, Tevrat eğitimini "en üstün ulusal değer" ilan eden tartışmalı temel kanun değişikliği yasa tasarısı ilk okumada İsrail Meclisi'nden geçti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, "Tevrat Çalışmaları Temel Yasası", İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi ile Harediler arasında sağlanan uzlaşma sonucunda İsrail Meclisi'nde yapılan ilk okumada onaylandı.

Tevrat eğitimini "en üstün ulusal değer" ilan eden tartışmalı yasa tasarısı, 53 "hayır" oyuna karşı 63 "evet" oyu ilk okumadan geçti. Tasarının yasalaşması için İsrail Meclisi'nin ilgili komisyonunda ele alınması ve ardından ikinci ve üçüncü okumalarda da onaylanması gerekiyor.

Haredi partilerin talebi üzerine Netanyahu, yasa tasarısı lehine oy kullanmak üzere meclis genel kuruluna geldi.

Haberde, Netanyahu'nun Haredi parti liderleriyle yaptığı anlaşmaya göre, Harediler, koalisyonun söz konusu yasa gibi kendileri için önem arz eden bir dizi yasanın onaylanmasını sağlaması karşılığında, Netanyahu hükümeti için hassas adımları destekleyecek.

Muhalifler tepki gösterdi

İsrail'de tartışmalara neden olan yasa tasarısının İsrail Meclisi'ndeki ilk okumada onaylanmasına muhalifler tepki gösterdi.

Eski İsrail Başbakanı ve Birlik Partisi Başkanı Naftali Bennett, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kendilerinin iktidara gelmesi durumunda "Tevrat'a Saygısızlık Temel Yasası" olarak nitelendirdiği yasayı yürürlükten kaldırmanın ilk işlerinden olacağını kaydetti.

Netanyahu'nun en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen Yashar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, yasanın "asker kaçaklığını yasal hale getirdiği" eleştirisinde bulunarak, "Bu akşam Kaçınma Temel Yasası lehine oy verenler, hükümetin hayatta kalmasını, İsrail ordusu ve İsrail toplumunun dayanıklılığına tercih ediyor." ifadesini kullandı.

Zorunlu askerlik yasası krizi

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de, Harediler nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor. Harediler, dini gerekçelerle askerlik yapmayı reddediyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te, herkesin zorunlu askerlik yaptığı İsrail'de, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti.

Bu karara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki Haredi partiler şiddetle karşı çıkmış ve yeni bir zorunlu askerlik yasası hazırlanması için baskıları artırmıştı.

Söz konusu yasa konusunda uzlaşı sağlanamaması ülkede siyasi krize neden olmuştu.

Kaynak: AA

İsrail Meclisi, Politika, Tevrat, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tevrat Eğitimi Askerlikten Muaf Tutulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Şanlıurfa'da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
WhatsApp’ta yeni dönem Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor WhatsApp'ta yeni dönem! Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney’in öldürülmesine misilleme yapın İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın
Trump’ın servetinde kripto patlaması Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan atama Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

23:49
Yeşil Burun Adaları Cumhurbaşkanı Neves, Arjantin ile oynayacakları maçın skorunu verdi
Yeşil Burun Adaları Cumhurbaşkanı Neves, Arjantin ile oynayacakları maçın skorunu verdi
23:31
Atletico Madrid’den Fenerbahçe’ye Lookman’dan sonra bir çalım daha
Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Lookman'dan sonra bir çalım daha
21:43
Şam’ı gezen kadın turiste taciz şoku
Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku
21:13
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
20:23
Büyükada’da plajda yangın Alevler ormana sıçradı
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı
19:57
Trabzon’da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 00:07:00. #7.12#
SON DAKİKA: Tevrat Eğitimi Askerlikten Muaf Tutulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.