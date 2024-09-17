Texas'ta Boru Hattı Patladı

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LA ABD'nin Texas eyaletinin La Porte kentindeki boru hattının patlaması sonucu çıkan yangın nedeniyle çevre bölgelerin tahliye edildiği bildirildi.

Energy Transfer şirketi, La Porte kentindeki boru hattının patlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, patlayan boru hattı üzerinden doğal gaz kondensatının taşındığı ifade edilerek, akışın durdurulduğu ancak yangının kendi kendine sönmesi gerektiği belirtildi.

Yerel yetkililer de patlama sebebinin araştırıldığını açıklarken, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini ve bir itfaiyecinin hafif yaralandığını duyurdu.

Kent sözcülerinden Lee Woodward, KTRK-TV'ye yaptığı açıklamada, bölge yakınında bulunanlar için tahliye emrinin verildiğini kaydederek, "Lütfen bölgeden uzak durun ve talimatlara uyun. Daha fazla açıklama mevcut olduğunda yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Elde edilen görüntülerde, yangının yakındaki bir parkı etkilediği ve itfaiye ekiplerinin çevredeki evlere müdahale ettiği yer aldı.

Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesinde ise Harris bölgesindeki hatlara zarar veren yangın nedeniyle binlerce kişinin elektriksiz kaldığını belirtildi.