Texas'ta Seçim Bölgeleri Protesto Edildi - Son Dakika
Texas'ta Seçim Bölgeleri Protesto Edildi

17.08.2025 11:14
Cumhuriyetçiler'in seçim bölgelerini yeniden çizme planına karşı ABD genelinde protestolar düzenlendi.

ABD'de 2026 ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçiler'in çoğunluğu ellerinde tuttukları Texas'ta daha fazla sandalye kazanmayı hedefleyen "seçim bölgelerinin yeniden çizilmesi" planına karşı protesto gösterileri yapıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre "Stop the Trump takeover (Trump'ın ele geçirmesine dur deyin)" çağrısıyla 34 eyalette yüzlerce protesto düzenlendi.

Demokrat Parti Kongresi (DNC), etkinlikleri resmi olarak desteklediğini ve birçok sivil toplum kuruluşu da protestoları sahipleneceğini duyurdu.

Texas'ın başkenti Austin'de binlerce kişinin katılımıyla seçim bölgelerinin yeniden çizilmesi çabaları protesto edildi.

New York, Chicago, Washington, Oakland, Minneapolis ve Las Vegas gibi kentlerde de çok sayıda gösterici bir araya geldi.

New York'ta Trump International Hotel yakınlarında toplanan göstericiler "Ayağa kalk, geri savaş" sloganı attı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçiler'in Texas'ta yapmak istedikleri "seçim bölgelerini yeniden düzenleme" adımına tam destek vermişti.

Texas'taki Cumhuriyetçiler'in "eyalet seçim bölgesini yeniden çizme" planı

Texas'taki Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri, 2026 ara seçimleri öncesi eyaletin Kongre seçim bölgelerini yeniden çizerek Eyalet Temsilciler Meclisi'nde 5 sandalye daha elde etmeyi hedefliyor.

150 üyeli Eyalet Meclisi'nde karar almaya yeter sayı için üyelerinin en az üçte ikisinin hazır bulunması gerekiyor. Demokratlar, Meclis'te azınlıkta oldukları için bu girişimi oylamayla durduramıyor.

Bu nedenle Temsilciler Meclisi'nde yeterli çoğunluğun oluşmasını engellemek amacıyla en az 51 Demokrat üye eyaleti terk etti.

Texas Senatörü John Cornyn, eyaleti terk eden Demokrat üyelere ulaşılması için ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin devreye gireceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

09:03
