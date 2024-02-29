Texas'taki orman yangınlarında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Texas'taki orman yangınlarında 1 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Texas eyaletinde devam eden orman yangınlarında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 milyon dönümlük alan küle döndü. Texas'ta başlayan yangınlar söndürülemiyor ve en büyük ikinci yangın olan Smokehouse Creek yangınında 850 bin dönümlük alan kül oldu. Yangınlar komşu Oklahoma eyaletine de sıçradı ve 31 bin 600 dönümlük alanı küle çevirdi. Eyaletteki en az 13 ev kullanılamaz hale geldi ve alevlerle mücadele devam ediyor.

29.02.2024 12:01
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- Texas'taki orman yangınlarında 1 kişi hayatını kaybetti

TEXAS - ABD'nin Texas eyaletinde devam eden orman yangınlarında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 milyon dönümlük alan küle döndü.

ABD'nin Texas eyaletinin kuzeyindeki Panhandle bölgesinde 26 Şubat'ta başlayan orman yangınları söndürülemiyor. Teksas A&M Orman Servisine göre 5 farklı noktadaki yangınlarda şu ana kadar 1 milyon dönümlük alan küle döndü. 5 yangından en büyüğü ve eyalet tarihinin en büyük ikinci yangını olan Smokehouse Creek yangınında 850 bin dönümlük alan kül oldu.

Hutchinson County Halkla İlişkiler Koordinatörü Deidra Thomas, Stinnett şehrinde 83 yaşındaki bir kadının bölgedeki orman yangınında hayatını kaybettiğini açıkladı. Komşu Oklahoma eyaletine sıçrayan yangın ise 31 bin 600 dönümlük alanı küle çevirdi. Eyaletteki en az 13 ev kullanılamaz hale geldi. İki eyalette de alevlerle mücadele sürüyor.

Texas'ta yangınlarla mücadele amacıyla acil durum ilan edilmişti.

Texas\'taki orman yangınlarında 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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