 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Texas Valisi, düzensiz göçmenleri tutuklama yasasını onayladı - Son Dakika
Üye Girişi

Texas Valisi, düzensiz göçmenleri tutuklama yasasını onayladı

ABD'nin Texas eyaletinde Vali Greg Abbott, ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenleri tutuklama ve sınır dışı etme yetkisi tanıyan yasayı onayladı. Yasa, Mart 2024'te uygulamaya konulacak ve tekrarlayan girişimlerde 20 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Abbott, ABD Başkanı Joe Biden'ı sınır güvenliğini sağlamamakla suçladı ve Texas'ın kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldığını belirtti.

Texas Valisi, düzensiz göçmenleri tutuklama yasasını onayladı
19.12.2023 - 11:35,
Abone Ol

ABD'de Texas Valisi Greg Abbott, ülkeye güney sınırından giren düzensiz göçmenlerin tutuklamasının önünü açan yasayı onayladı.

Vali Abbott, tasarıyı Texas'ın Brownsville bölgesinde düzenlenen törenle onayladı.

Yasa, eyalet yetkililerine ABD'ye yasa dışı yollardan girdiği düşünülen göçmenleri tutuklama ve sınır dışı etme etkisi tanıyor.

Texas'a giren düzensiz göçmenlerin, bu girişimlerini tekrarlaması halinde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasının da önünü açan yasanın, Mart 2024'de uygulamaya konulması planlanıyor.

Abbott, törende yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden'ı sınırı güvence altına almak için üzerine düşeni yapmamakla suçladı.

Biden'ın düzensiz göçmenler konusunda herhangi bir eylemde bulunmamasının Texas'ı kendi başının çaresine bakmak zorunda bıraktığını söyleyen Abbott, "Texas üzerine düşeni yapıyor ve Joe Biden tarafından ardına kadar açılan bir sınırı güvence altına almaya çalışıyor." dedi.

Abbot yasanın, düzensiz göçmenlerin geldikleri ülkeye geri dönmeleri için bir mekanizma sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Teksas, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Texas Valisi, düzensiz göçmenleri tutuklama yasasını onayladı - Son Dakika


11:50
Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37
Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23
Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18
Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18
Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10
Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:06
Annesinin yanında ölü bulunan bebekle ilgili korkunç rapor: Kanında uyuşturucu çıktı Annesinin yanında ölü bulunan bebekle ilgili korkunç rapor: Kanında uyuşturucu çıktı
11:01
Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor

Son Dakika
11:50 Derbide sahada olacak mı? Edin Dzeko, Kayserispor maçında yok
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18 Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10 Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:06 FATİH'TE BEBEK ÖLÜMÜNDE KORKUNÇ RAPOR:  KANINDA METAMFETAMİN ÇIKTI
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:55 Adana Büyükşehir Belediyesi'nde başkanın danışmanı rüşvet parasıyla estetik yaptırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 12:15:51. #1.12#
SON DAKİKA: Texas Valisi, düzensiz göçmenleri tutuklama yasasını onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement