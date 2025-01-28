Teymur, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

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Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Coşkun Teymur, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Teymur, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024'te yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" başlıklı fotoğrafını seçen Teymur, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" adlı karesini oyladı.

Teymur, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan", "Spor" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Gece atlayışı", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Dostlarla yolculuk" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Yılın Kareleri" oylamasında emeği geçenleri tebrik eden Teymur, "Gerçekten fotoğraflar harika. İnsan seçerken kararsız kalabiliyor ama en çok etkilendiğim görsellere oy verdim. Hepsi emek sonucu ortaya çıkmış. Ender rastlanan enstantaneleri yakalamak büyük sanattır." dedi.