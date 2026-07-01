Tezhip Sanatı 'İftihar' Sergisi Açıldı

Uluslararası İmam Hatip Mezunları Derneği (RİHLE) tarafından düzenlenen, tezhip sanatçısı Berna Karabulut ve öğrencilerinin hazırladığı "İftihar" tezhip sergisi, Milli Saraylar Dolmabahçe Sarayı Saray Koleksiyonları Müzesi Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Toplam 114 eserin yer aldığı sergi, geleneksel tezhip sanatının asırlardır süregelen estetik mirasını ve ustadan talebeye aktarılan sanat yolculuğunu görünür kılmayı amaçlıyor.

Serginin merkezinde yer alan "iftihar" kavramı, kişinin kendisiyle övünmesini değil, ecdattan devralınan sanat mirasının bir parçası olabilmenin ve bu mirası geleceğe taşıma gayretinin verdiği huzuru ifade ediyor. Berna Karabulut ve öğrencilerinin hazırladığı eserler, geleneksel sanatlarda ustadan talebeye aktarılan bilgi, emek ve vefanın günümüzdeki yansımalarını sanatseverlerle buluşturuyor.

"Rihle, kalıcı dostluklar kurmanın en güçlü yollarından birinin kültür ve sanat olduğuna inanıyor"

Rihle Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nur Menekşe Çalıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'de kurulan derneğin temel amacının "ilim yolcularına yoldaşlık yapmak" olduğunu söyledi.

Kültür ve sanatın derneğin odağında olduğunu vurgulayan Çalıkçı, "Derneğimiz, ülkemizde eğitim gören uluslararası imam hatip mezunu öğrencilerimizin yalnızca akademik gelişimlerine değil, kültürel ve sosyal gelişimlerine de katkı sunmayı görev edindi. Onların yanında olmakla şeref buldu. Yorulduklarını hissettiklerinde yanlarında oldu. Rihle, kalıcı dostluklar kurmanın en güçlü yollarından birinin kültür ve sanat olduğuna inanıyor. Bu duygularla gönül elçilerimize ev sahipliği yaparken kadim kültürümüzü de yakından tanımalarını sağlayacak projelerle yoluna devam ediyor."

İftihar sergisinin de yapılan çalışmaların bir devamı olduğunu kaydeden Çalıkçı, şunları aktardı:

"Berna Karabulut ve öğrencilerinin sergisini açmak, derneğimizin kültür sanat alanındaki çalışmaları arasında önemli bir yere sahip oldu. Adına yakışır şekilde iftihar duyulacak bu çalışmada emeği geçen bütün katılımcılara ve sergimize teşrif eden kıymetli protokolümüze özellikle teşekkür etmek istiyorum. Biz de talebelerimizle beraberce bu güzel fikri uygulamaya koyulduk."

"Geleneksel sanatlar estetik ve usta-çırak ilişkisi üzerine bina edilmiştir"

Tezhib sanatının geleneksel sanatlar içinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Çalıkçı, "Geleneksel sanatlar estetik ve usta-çırak ilişkisi üzerine bina edilmiştir. Bu sebeple ustanın bütün bilgi ve estetik zevkini talebelerine nakletmesi ve bunun da talebeler tarafından 'miras' olarak görülmesi zaten bu sanatın esasını teşkil ediyor. Bu iki kavramın zaten birbirinin tamamlayıcısı olduğunu söylemek doğru olur. Bu yüzden sergimiz, söz konusu iki kavram üzerine bina edildi." diye konuştu.

Çalıkçı, serginin isminin "İftihar" olduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

"Bu serginin isminin 'İftihar' olması, bizim kendimizle iftihar etmemizi değil, bu kadim sanatın nesilden nesle, ustalardan tevarüs edilen anlamına işaret eder. Yaşadığımız 'modern' tabir edilen zamanda, klasik sanatlarda gerilemenin değil ona doğru artan bir merakın olduğu aşikar. Yeninin eskiyi yeneceğini zannetmek vehmi hep vardır ama eski ve estetik sanatlar aynı sağlamlıkla var olmaya devam edecektir. Sergi, hiç kesilmeyen köklü ve zevkli bir mirasın bütün güzelliğiyle devamını ve geleneğin aynı üslup ama modern çizgilerle de devamını göstermek emelinin bir yansıması olarak görülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışında İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul il Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ve Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün de hazır bulunduğu sergi 5 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.