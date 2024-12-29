TFF'den Gamze Pakkan'a eleştiri

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(ANKARA) - CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, "FIFA kokartlı kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan'ın hamile olduğu gerekçesiyle TFF tarafından FIFA listesinden çıkartılması kabul edilemez bir karardır" dedi.

CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, FIFA kokartlı kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan'ın hamileliği nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) tarafından FIFA listesinden çıkartılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şerefhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi

"FIFA ve UEFA'nın kadın hakemleri anneliğe teşvik doğrultusunda düzenleyici kararlar almasına karşın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun FIFA ve UEFA'ya bildirdiği listeden Gamze Durmuş Pakkan'ın adını silmesi çağdışı bir uygulamadır. Bugüne kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında başarılı bir şekilde düdük çalan Pakkan'ın bu duruma maruz kalmasının FIFA ve UEFA'nın da dahil olduğu uluslararası platformda da şaşkınlıkla karşılandığı bilinmektedir.

FIFA listesinin 1'nci sırasında yer alan ve uluslararası platformda en kritik maçlarda görev yapan çok başarılı FIFA kokartlı hakemimiz Gamze Durmuş Pakkan'ın durumunun TFF tarafından tekrar gözden geçirilmesi ve FIFA listesine tekrardan dahil edilmesi gerekmektedir."