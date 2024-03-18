TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe Maçındaki Olaylara İlişkin Açıklama Yaptı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin "Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.

Trabzonspor-Fenerbahçe arasında 3-2'lik skorla Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan maçın sonunda Trabzonspor taraftarları sahaya girdi. Trabzonspor taraftarları ve Fenerbahçeli futbolcular arasında arbede yaşandı.

TFF, Fenerbahçe-Trabzonspor maçında yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. TFF'nin X hesabından yapılan açıklama şöyle:

" Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın."