TGS'den Adalet Bakanı'na Basın Özgürlüğü Açıklaması

(ANKARA) - Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), bugün gözaltındaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun getirileceği Çağlayan Adliyesi'ne haber takibi için adliye muhabirleri dışındaki gazetecilerin girişine izin verilmeyeceğine dair duyum aldıklarını belirterek, "Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu iddialar doğru mu? Hatırlatmak isteriz ki gazetecilerin nerede haber takibi yapacağına siz karar veremez, basın özgürlüğünü fiili olarak kısıtlayamazsınız. Haber neredeyse gazeteci oradadır. Mesleğin doğası bunu gerektirir" açıklamasını yaptı.

TGS, bugün Çağlayan Adliyesi'ne getirilecek İBB Başkanı İmamoğlu'nun haber takibini yapmak isteyen adliye muhabirleri hariç gazetecilerin Adliye'ye girişine izin verilmeyeceği iddiası hakkında açıklama yaptı. TGS'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Adliyeye gazeteci girişi engellenmek mi isteniyor? İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Ekrem İmamoğlu bugün Çağlayan Adliyesi'ne getirilecek. Haber takibi yapmak isteyen adliye muhabirleri hariç gazetecilerin Adliye'ye girişine izin verilmeyeceğine dair duyum alıyoruz. Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu iddialar doğru mu?

Hatırlatmak isteriz ki gazetecilerin nerede haber takibi yapacağına siz karar veremez, basın özgürlüğünü fiili olarak kısıtlayamazsınız. Haber neredeyse gazeteci oradadır. Mesleğin doğası bunu gerektirir. Anayasa'nın 26-28. ve AİHS 10. maddelerini sizlere hatırlatmak istiyoruz. Gazetecilerin işlerini yapmasına engel olacak keyfiliklere izin vermeyin. Bırakın işimizi yapalım!"