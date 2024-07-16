TGTV, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenledi

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Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfınca (TGTV), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi.

Edirnekapı 15 Temmuz Şehitler Mezarlığı'ndaki programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı İsmail Tuğrul, 15 Temmuz'un, hain kalkışmaya karşı milletin topyekün direnişini ve milli birlik ruhunu tüm dünyaya haykırdığı bir gece olduğunu söyledi.

Tuğrul, milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, işgal girişimine karşı bir araya gelerek, karanlık geceyi aydınlık bir zafere dönüştürdüğünü vurguladı.

Türkiye'nin geleceğini karartmak isteyen hainlerin, o gece Meclisi bombaladığını, asker ve sivil toplam 252 kişiyi şehit ettiğini hatırlatan Tuğrul, şöyle konuştu:

"Küresel güçlerin güdümünde hareket eden ve 15 Temmuz darbe girişiminin faili olan FETÖ, düşman ordularını aratmayacak bir şiddetle milletimize saldırmıştır. Hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, milletimizin cesareti, vatansever güvenlik güçlerimizin cansiperane mücadelesiyle 21 saatte kontrol altına alınarak bertaraf edilmiştir."

Tuğrul, vakıf olarak üye kuruluşlarıyla birlikte 15 Temmuz zaferini kutladıklarını dile getirdi.

Anma etkinliğine, TGTV Kurucular Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Necati Ceylan, Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.