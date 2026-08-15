TGTV'den 'Terörsüz Türkiye' vurgusu - Son Dakika
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TGTV'den 'Terörsüz Türkiye' vurgusu

TGTV\'den \'Terörsüz Türkiye\' vurgusu
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Necmeddin Bilal Erdoğan, TGTV ve Milli İrade Platformu olarak Meclis'in ve Cumhurbaşkanı'nın arkasında olduklarını, yeni kanunla başlayan sürecin Türkiye Yüzyılı için önemli olduğunu söyledi; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da programa katıldı.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Hem TGTV hem de Milli İrade Platformu olarak, Meclis'te kabul edilen son kanunla adım atılan bu yeni süreçte, Türkiye Yüzyılı'nın bu önemli ön adımlarında güçlü bir şekilde Meclisimizin, devletimizin, Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğumuzu belirtmek için buradayız." dedi.

TGTV ve Milli İrade Platformu tarafından MÜSİAD'ın Bakırköy'deki merkezinde "Terörsüz Türkiye" temasıyla düzenlenen 17. Milli İrade Buluşması'nda konuşan Erdoğan, Türkiye'nin önemli bir dönüm noktasında olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Bütün dünyadaki dönüşümlerin, büyük güç mücadelelerinin, bölgesel kaynamaların ortasında Türkiye de önüne 'Yeni Türkiye Yüzyılı' vizyonunu koymuş durumda." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyaya damgayı vuracak, söz söyleyecek, mazlumların temsilini gerçekleştirecek, insanlık vicdanının birleştiricisi olan merkez ülke Türkiye hedefine doğru adım adım yürüdüklerini dile getiren Erdoğan, "Bu yürüyüşte ister istemez içimizdeki meseleleri halledip geride bırakmamız da bu milletin güçlenmesinin kaçınılmaz bir şartı." ifadesini kullandı.

Necmeddin Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlamalarındaki konuşmasında inancın önemine vurgu yaptığını, "Eğer inancımız zayıflarsa birliğimizi kurtaramayız, güçlendiremeyiz." dediğini aktardı.

Milli İrade Platformu ve TGTV bünyesindeki sivil toplum kuruluşları olarak aynı noktada ve aynı vurguyu ülkeye egemen kılmanın mücadelesi peşinde olduklarını belirten Erdoğan, "Hem TGTV hem de Milli İrade Platformu olarak, Meclis'te kabul edilen son kanunla adım atılan bu yeni süreçte, Türkiye Yüzyılı'nın bu önemli ön adımlarında güçlü bir şekilde Meclisimizin, devletimizin, Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğumuzu belirtmek için buradayız." dedi.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'la ilgili kendilerine sorulan soruları TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ilettiklerini ifade eden Erdoğan, Kurtulmuş'un konuşması sırasında bu soruları cevaplayacağını düşündüklerini söyledi.

Erdoğan, davetlerine icabet ettiği için Kurtulmuş ile milletvekillerine teşekkür etti.

Konuyla ilgili ne kadar erken bilgi sahibi olurlarsa gittikleri topluluklarda kendilerine yöneltilen sorulara doğru yanıtları verebileceklerini, asılsız sözlerin önünü hızlı bir şekilde alacaklarını kaydeden Erdoğan, "Bu atılan adımların dünyada barışın güçlenmesine, soykırımların, savaşların sonlanmasına, mazlumun hak ettiği adalete kavuşmasına vesile olması duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum." diye konuştu.

Programa, TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, vakıf ve dernek başkanları ile kanaat önderleri katıldı.

Katılımcılara, TBMM'de çalışmalar yapan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı raporun basılı hali dağıtıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TGTV'den 'Terörsüz Türkiye' vurgusu - Son Dakika

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