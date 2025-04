İmamoğlu'nun Tutuklanması: Türk Demokrasisinin Sonu mu?

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve sonrasında yaşanan gelişmeler İngiltere merkezli The Guardian'ın haftalık dergisi The Guardian Weekly'nin bu haftaki başyazısında "Türk demokrasisinin sonu mu" başlığı ile yer aldı. Derginin kapağında, İmamoğlu'nun tutuklanmasını takip eden protesto gösterilerinden bir fotoğrafa yer verildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve sonrasında yaşanan gelişmelerİngiltere merkezli The Guardian'ın haftalık dergisi The Guardian Weekly'nin bu haftaki başyazısında yer aldı. Derginin kapağında "Türk demokrasisinin sonu mu: Türkiye'nin hükümet karşıtı protestolarına içeriden bakış" başlığı ve İmamoğlu'nun tutuklanmasını takip eden protesto gösterilerinden bir fotoğraf karesine yer verildi. Ruth Michaelson imzalı haberin yanı sıra bu haftaki dergide edebiyatçı yazar Orhan Pamuk'un da gelişmelere ilişkin bir değerlendirmesine yer verildi. The Guardian, haftalık dergisinin tanıtım yazısında şu ifadere yer aldı:

"Geçen ay İstanbul'un popüler belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Türkiye'nin son yıllardaki en büyük hükümet karşıtı protestolarını ateşledi. Protestocular, polisle şiddetli çatışmalar içinde her gece sokaklarda toplanıyor. Ancak binlerce tutuklama sonrasında ve protestoların nasıl ilerlemesi gerektiği konusunda yaşanan anlaşmazlıklarla birlikte muhalefet bir çıkmaza girdi.

Türkiye'nin geri dönülmez şekilde tam anlamıyla otoriterliğe kaymasından endişe edilirken, Ruth Michaelson, İstanbul'dan genç bir aktivistin tutuklanmasının, Recep Tayyip Erdoğan hükümetine karşı olanlar arasında nasıl özel bir öfke yarattığını raporluyor. Ruth, ayrıca protestoların önünde hangi seçeneklerin olduğuna dair yaşanan görüş ayrılıklarını da değerlendiriyor.

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Türkiye'de geriye kalan çok az şey kalan demokrasinin durumuna dair derin korkularını içten bir köşe yazısında paylaşıyor."