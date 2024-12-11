The HU İstanbul'da Konser Verecek - Son Dakika
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The HU İstanbul'da Konser Verecek

Moğol folk metal grubu The HU, 16 Temmuz 2025'te İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

11.12.2024 13:17
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Tarzlarını "hunnu rock" olarak tanımlayan Moğol folk metal grubu The HU, gelecek yıl İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Grup, 16 Temmuz 2025'te KüçükÇiftlik Park'ta konser vermek üzere Epifoni organizasyonuyla ilk kez Türkiye'ye gelecek.

Müziklerinde, morin huur ve tovşur gibi geleneksel Moğol çalgılarını ve gırtlaktan söylenen höömey tarzı vokal kullanan topluluk, ismini Moğolistan'da "Hunnu" adıyla bilinen Büyük Hun İmparatorluğu'ndan alıyor.

Başarılı grup, "Hunnu rock" mottosuyla uluslararası sahnelerde Moğol müziğini ön plana çıkarıyor. Dijital platformlarda yayınladıkları eserlerle dikkati çeken topluluk, Galbadrakh Tsendbaatar, Nyamjantsan Galsanjamts, Enkhsaikhan Batjargal ve Temuulen Naranbaatar'dan oluşuyor.

Bazı şarkı sözleri, eski Moğol savaş naralarından ve şiirlerinden alıntılar içeren The Hun, 2019'da Moğol kültürünü dünya çapında tanıttığı için Moğolistan'ın en yüksek devlet ödülü, "Cengiz Han Nişanı" ile ödüllendirildi.

Grup, 2020'de Metallica'nın "Sad But True" şarkısının cover versiyonunu yayınladı ve aynı yıl Metallica'nın 30. yıl dönümü albümü "Metallica Blacklist"e katılan 53 sanatçı arasında yer aldı.

Kaynak: AA

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