The Lion King, İstanbul Film Orkestrası ile sinemaseverlerle buluştu

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Jon Favreau'nun yönettiği, tüm zamanların en sevilen filmlerinden "The Lion King" (Aslan Kral), İstanbul Film Orkestrası eşliğinde sinemaseverlerle buluştu.

Piu Entertainment organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, orkestrayı Grammy adayı besteci ve orkestra şefi Esin Aydıngöz yönetti.

Usta müzisyen Hans Zimmer'ın filmde yer alan eserleri, 85 kişilik ekip ve 16 kişilik koroyla canlı olarak yorumlandı.

Elton John ve Tim Rice'ın ödüllü müziklerinin de yer aldığı yapım, İngilizce seslendirme ve Türkçe alt yazıyla gösterildi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gösterim yaklaşık 2 saat sürdü.