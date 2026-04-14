The Witcher 3'ün Bilinmeyen Sırları: Sakallardan Roach'a Şaşırtıcı Detaylar

Oyun dünyasının efsanelerinden biri olan The Witcher 3, çıkışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hâlâ favoriler arasında yer alıyor. Devasa açık dünyası, derin hikâyesi ve unutulmaz karakterleriyle saatlerimizi gömdüğümüz bu şaheser, arka planda pek çok şaşırtıcı sır barındırıyor. Geralt'ın sakalları gerçek zamanlı olarak uzuyor ve belirli bir uzunluğa ulaştığında duruyor, bu da geliştirici ekibin oyuna eklediği harika bir detay.

Oyunun senaryo metni tamı tamına 450 bin kelimeden oluşuyor, bu da ortalama dört veya beş kalın fantastik romanın toplam kelime sayısına denk geliyor. Charles Dance, The Witcher 3'te Nilfgaard İmparatoru Emhyr var Emreis karakterini seslendirirken, bu onun ilk video oyunu deneyimi oldu ve projenin büyüklüğü karşısında şaşkınlığını ifade etti.

Geralt'ın sadık atı Roach'un tuhaf hareketleri, CD Projekt Red ekibi tarafından kasıtlı olarak tasarlandı ve komik bir belgeselle eğlenceli bir şekilde sunuldu. Ayrıca, geliştirme aşamasında oyuna eklenmesi planlanan buz pateni mekaniği, zaman kısıtlamaları nedeniyle rafa kaldırıldı, ancak oyunun derinliklerinde bu özelliğin kalıntılarına rastlamak hâlâ mümkün.