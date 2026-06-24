THK, Koruma Altındaki Çocukları Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

THK, Koruma Altındaki Çocukları Ağırladı

24.06.2026 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THK Eskişehir, 200 çocuğa havacılık eğitimi ve tanıtım etkinliği düzenledi.

Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir Şubesi, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı koruma ve bakım kuruluşlarında kalan 200 çocuğu Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde ağırladı.

THK Eskişehir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, 6-18 yaş arasındaki çocuklar, bakıcı anneler ve kurum yetkilileri eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette havacılıkla yakından tanışma fırsatı buldu.

Program kapsamında çocuklara, Türk Hava Kurumu envanterinde bulunan hava araçları tanıtılarak havacılık faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca kurumun geçmişten günümüze yürüttüğü çalışmalar ile geleceğe yönelik eğitim projeleri anlatıldı.

THK Eskişehir Şube Başkanı Gökhan Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaret boyunca çocuklarla ilgilenerek sorularını yanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalışkan, Türk Hava Kurumunun kapılarının çocuklara her zaman açık olduğunu belirterek, "Çocuklarımız bizim en kıymetli değerlerimizdir. Onlara bir nebze de olsa güzel bir gün yaşatabildiysek, bu bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayraktar da organizasyona katkı sağlayan THK Eskişehir Şube Başkanı Gökhan Çalışkan, yönetim kurulu üyeleri, Türkkuşu Eğitim Merkezi Müdürü Kamil Demirkan ve eğitmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Eskişehir, Havacılık, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel THK, Koruma Altındaki Çocukları Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor Arnavutluk'ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor
Isparta’da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı Isparta'da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
Taraftarlar şaşkın Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş sürprizi Taraftarlar şaşkın! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sürprizi
NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 208 teröristin evinden neler çıktı neler NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 208 teröristin evinden neler çıktı neler
CHP’de olağan kurultay takvimi için tarih verildi CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi

13:27
TFF’den devşirme forvet iddialarına yanıt
TFF'den devşirme forvet iddialarına yanıt
13:22
Başkente Değer Ödülleri sahiplerini buldu Fuat Oktay, Erdal Beşikçioğlu...
Başkente Değer Ödülleri sahiplerini buldu! Fuat Oktay, Erdal Beşikçioğlu...
13:08
CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti’ye katıldı.
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı.
12:58
New York Times’tan Milli Takım’a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
12:58
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti
12:48
“Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı“ diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
"Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 13:48:48. #7.13#
SON DAKİKA: THK, Koruma Altındaki Çocukları Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.