THK, Koruma Altındaki Çocukları Ağırladı

Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir Şubesi, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı koruma ve bakım kuruluşlarında kalan 200 çocuğu Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde ağırladı.

THK Eskişehir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, 6-18 yaş arasındaki çocuklar, bakıcı anneler ve kurum yetkilileri eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette havacılıkla yakından tanışma fırsatı buldu.

Program kapsamında çocuklara, Türk Hava Kurumu envanterinde bulunan hava araçları tanıtılarak havacılık faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca kurumun geçmişten günümüze yürüttüğü çalışmalar ile geleceğe yönelik eğitim projeleri anlatıldı.

THK Eskişehir Şube Başkanı Gökhan Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaret boyunca çocuklarla ilgilenerek sorularını yanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalışkan, Türk Hava Kurumunun kapılarının çocuklara her zaman açık olduğunu belirterek, "Çocuklarımız bizim en kıymetli değerlerimizdir. Onlara bir nebze de olsa güzel bir gün yaşatabildiysek, bu bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayraktar da organizasyona katkı sağlayan THK Eskişehir Şube Başkanı Gökhan Çalışkan, yönetim kurulu üyeleri, Türkkuşu Eğitim Merkezi Müdürü Kamil Demirkan ve eğitmenlere teşekkür etti.