THK'nın 101. Yılı Kutlandı

16.02.2026 15:32
Muğla'da THK'nın kuruluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı, Atatürk'ün vizyonu vurgulandı.

Muğla'da Türk Hava Kurumunun (THK) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni yapıldı.

Atatürk Anıtı'ndaki törende, THK Muğla Şube Başkanı Ali Coşkun, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Daha sonra törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Coşkun, burada yaptığı konuşmada, THK'nin 1925'te kurulduğunu söyledi.

Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" vizyonunun bugün de yol gösterici olduğunu belirten Coşkun, THK'nın 101 yıldır gençlere havacılığı sevdirdiğini, yangınla mücadeleye destek verdiğini ve milli bilinç oluşturma görevini sürdürdüğünü kaydetti.

THK'nın 101 yıldır gençlere umut olup, milletimize güven verdiğini belirten Coşkun, "Değerli bağışçılarımız ve üyelerimizden aldığı güçle de gençlerimize havacılığı sevdirmekte, yangınla mücadelelere destek olmakta, sosyal duyarlılığı arttırıcı etkinlikler düzenlemekte ve her koşulda vatan sevgisini gençliğimize aşılamaya devam etmektedir." dedi

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ali Coşkun, Havacılık, Güncel, Muğla, Son Dakika

