THK'nın Yangın Uçakları Satışında Yargı Süreci - Son Dakika
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THK'nın Yangın Uçakları Satışında Yargı Süreci

Türk Hava Kurumu, 8 yangın söndürme uçağının satışı için mahkemeden onay istedi.

02.01.2025 18:21
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(ANKARA) - Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanlığı, "Türk Hava Kurumu'nun toplamda 8 adet yangın söndürme uçağı bulunuyor; bu uçaklardan 3'ü aktif olarak kullanılabilirken, diğer 5'inin de aktif hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor" açıklamasını yaptı.

BirGün Gazetesi'nden İsmail Arı'nın haberine göre, 2019'dan bu yana kayyumla yönetilen Türk Hava Kurumu, yangın söndürme uçaklarını satma kararı aldı. "Asırlık miras paramparça" başlıklı manşet haberde, "THK satış için Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu", denildi. Sekiz adet CL-215 yangın söndürme uçağının satışı için onay istendi. Mahkeme ise 7 Ekim 2024'te "Satışın neden talep edildiğinin ve satıştan elde edilecek paranın ne yapılacağının ayrıntılı bir şekilde beyan edilmediğini" belirtilerek THK Kayyum Heyeti'nden açıklama istedi.

THK Kayyum Heyeti Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 3'ü aktif olmak üzere 8 yangın söndürme uçakları bulunduğu bildirildi. THK'dan yapılan açıklamada ise uçakların satışına değinilmeyerek, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin mirası ve Atatürk'ün emaneti olan Türk Hava Kurumu (THK), 16 Şubat 2025'te 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Havacılığın gelişimine öncülük eden ve ülkemizin geleceği için önemli bir yere sahip olan THK, yaşanan mali zorluklarla mücadele ederken milletimize hizmet misyonunu kararlılıkla sürdürmektedir.

Bu zorlukların aşılması ve kurumun daha güçlü bir yapıya kavuşması için idari, mali ve hukuki tedbirler alınırken, kurumsal yapının modernize edilmesi yönündeki çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Türk Hava Kurumu'nun toplamda 8 adet yangın söndürme uçağı bulunuyor; bu uçaklardan 3'ü aktif olarak kullanılabilirken, diğer 5'inin de aktif hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Tüm filonun kapsamlı bir modernizasyona tabi tutulması, bu uçakların Yeşil Vatan için daha verimli ve etkin kullanılmasını sağlayacaktır.

Bu doğrultuda, ilgili kamu kurumlarıyla ortak iş modelleri geliştirme çalışmaları da planlanmaktadır. Modernize edildiğinde 8 uçaktan oluşacak bir filonun önümüzdeki yıllarda orman yangınlarıyla mücadelede çok daha etkili olacağı açıktır. THK'nin varlığına veya misyonuna zarar verecek herhangi bir süreç kesinlikle söz konusu değildir. Aksine, kurumumuzun sürdürülebilir bir yapıya kavuşması adına tüm çalışmalarımız devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Güncel, Kayyum, Hukuk, Yargı, Son Dakika

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