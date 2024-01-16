THY\'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları, Almanya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Münih ve Frankfurt şehirlerine yarın için planlanan bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

ALMANYA'DA KAR YAĞIŞI HAYATI ESİR ALDI

Almanya'nın Münif ve Frankfurt şehirlerinde kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Şiddetli kar yağışından hava ulaşımı da etkilendi.

THY'NİN MÜNİH VE FRANKFURT UÇUŞLARI İPTAL

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Frankfurt ve Münih'te beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için planlanan bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, THY'nin TK1629 sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Münih ve TK1630 sefer sayılı Münih-İstanbul seferiyle; TK1593 sayılı İstanbul Havalimanı-Frankfurt ile TK1594 Frankfurt-İstanbul uçuşları iptal edildi.

SABİHA GÖKÇEN VE ANKARA ESENBOĞA KALKIŞLI UÇUŞLAR DA İPTAL EDİLDİ

Ayrıca AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan TK7734 ve TK7735 sefer sayılı Frankfurt uçuşlarıyla, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan planlanan TK5568-TK5569 sayılı Ankara-Frankfurt-Ankara uçuşlarının karşılıklı iptal edildiği bildirildi.