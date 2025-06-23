THY Bugün 7 Seferini İptal Etti

TÜRK Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama THY'nin bugün yapılması planlanan 7 seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY'nin bugün yapılması planlanan Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerinin iptal edildğini duyurdu. Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Yolcularımız, 23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncellemeleri web sitemizden takip etmenizi rica ederiz" ifadelerini kullandı.