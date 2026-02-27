THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, İran'a yapılan seferlerin iptal edildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
ABD ve İsrail arasındaki gerginlik her geçen saat artarken; çok sayıda ülke İsrail'deki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.
Öte yandan dikkat çeken bir iddia da öne sürüldü. İddiaya göre, Türk Hava Yolları (THY), İran'a yapılan seferlerini iptal etti.
İddiaların ardından THY'den açıklama geldi. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
