THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı
THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı

THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı
27.02.2026 22:49
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD ve İran arasındaki gerginlik nedeniyle İran'a yapılan seferlerin iptal edildiğine dair iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Üstün açıklamasında "Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, İran'a yapılan seferlerin iptal edildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ABD ve İsrail arasındaki gerginlik her geçen saat artarken; çok sayıda ülke İsrail'deki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

THY SEFERLERİ İPTAL ETTİ İDDİASI

Öte yandan dikkat çeken bir iddia da öne sürüldü. İddiaya göre, Türk Hava Yolları (THY), İran'a yapılan seferlerini iptal etti.

YANIT GELDİ

İddiaların ardından THY'den açıklama geldi. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Havacılık, Güncel, Ulaşım, İran

