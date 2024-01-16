 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
THY, Frankfurt ve Münih seferlerini hava koşulları nedeniyle iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi

THY, Frankfurt ve Münih seferlerini hava koşulları nedeniyle iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Frankfurt ve Münih kentlerine yapılacak bazı seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal etti. İptal edilen seferler arasında İstanbul-Münih, İstanbul-Frankfurt, Sabiha Gökçen-Frankfurt ve Ankara-Frankfurt uçuşları bulunuyor. Yolcuların güncel durumu THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri öneriliyor.

THY, Frankfurt ve Münih seferlerini hava koşulları nedeniyle iptal etti
16.01.2024 - 22:23,
Abone Ol

Türk Hava Yollarının (THY), Almanya'nın Frankfurt ve Münih kentlerine yarın yapılacak bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TK 1629-1630 İstanbul-Münih-İstanbul, TK 1593-1594 sefer sayılı İstanbul-Frankfurt-İstanbul seferleri ile Anadolujet'in TK 7734-7735 Sabiha Gökçen-Frankfurt-Sabiha Gökçen, TK 5568-5569 sayılı Ankara-Frankfurt-Ankara uçuşları, Almanya'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Açıklamada, vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türk Hava Yolları, Frankfurt, Almanya, Münih, Ulaşım, Havacılık, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY, Frankfurt ve Münih seferlerini hava koşulları nedeniyle iptal etti - Son Dakika


23:04
Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48
Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32
THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58
Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12
İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44
CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41
Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı

Son Dakika
23:04 Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32 THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58 Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12 İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44 CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41 Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
20:39 ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
19:48 TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 23:42:10. #1.12#
SON DAKİKA: THY, Frankfurt ve Münih seferlerini hava koşulları nedeniyle iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement