THY, Frankfurt ve Münih seferlerini hava koşulları nedeniyle iptal etti

Türk Hava Yollarının (THY), Almanya'nın Frankfurt ve Münih kentlerine yarın yapılacak bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TK 1629-1630 İstanbul-Münih-İstanbul, TK 1593-1594 sefer sayılı İstanbul-Frankfurt-İstanbul seferleri ile Anadolujet'in TK 7734-7735 Sabiha Gökçen-Frankfurt-Sabiha Gökçen, TK 5568-5569 sayılı Ankara-Frankfurt-Ankara uçuşları, Almanya'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Açıklamada, vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.