THY ve HAVELSAN'dan Yeni Simülatör Sözleşmesi - Son Dakika
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THY ve HAVELSAN'dan Yeni Simülatör Sözleşmesi

21.07.2026 15:15
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THY, HAVELSAN ile 12 yeni uçuş simülatörü tedarikine yönelik sözleşme imzaladı.

(ANKARA) - Türk Hava Yolları ile HAVELSAN arasında, 8 tam uçuş simülatörü ve 4 uçuş eğitim cihazından oluşan toplam 12 yeni simülatörün tedarikine yönelik sözleşme imzalandı. Tamamı Türkiye'de üretilecek simülatörlerin, THY'nin 2033 büyüme hedefleri doğrultusunda genişletilen uçuş eğitim altyapısına entegre edilmesi planlanıyor.

HAVELSAN tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları (THY), 2033 yılında filosunu 800 uçağın üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda pilot eğitim kapasitesini artırmak amacıyla HAVELSAN ile toplam 12 yeni uçuş simülatörünün tedarikine yönelik sözleşme imzaladı.

Bahsi geçen sözleşme kapsamında, THY'ye 8 tam uçuş simülatörü (Full Flight Simulator-FFS) ile 4 uçuş eğitim cihazı (Flight Training Device-FTD) teslim edilecek. Anlaşmanın, 2026 yılında temeli atılan simülatör hangarları ile 2028'de tamamlanması planlanan yeni Uçuş Eğitim Merkezi'nin kapasitesini artırması hedefleniyor.

HAVELSAN, bu sözleşmeyle ilk kez geniş gövdeli uçaklara yönelik uçuş simülasyonu alanına da adım atmış olacak. Dar ve geniş gövdeli uçak tipleri için üretilecek simülatörlerin tamamı Türkiye'de geliştirilecek ve üretilecek.

THY'nin eğitim merkezlerinde halen HAVELSAN tarafından geliştirilen ve Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) Seviye D standartlarına göre sertifikalandırılmış 3 Airbus A320 NEO/CEO, 2 Boeing 737 MAX ve 1 Boeing 737 NG tam uçuş simülatörü kullanılıyor. Şirket, 2025 Paris Havacılık Fuarı kapsamında sipariş ettiği Boeing 737 MAX tam uçuş simülatörünün de kısa süre önce EASA sertifikasyonunu tamamladı.

NACIR: "GENİŞ GÖVDE SİMÜLASYONUNDA YENİ DÖNEM"

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, konuya ilişkin, "Bu sözleşme, geniş gövde uçuş simülasyonu alanına girişimizi temsil etmesi bakımından önemli bir kilometre taşıdır. Uzun soluklu iş ortağımız, bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları'na bize duyduğu güven için teşekkür ediyor, pilot eğitimi alanında ileri teknolojiye dayalı, yüksek kaliteli simülasyon çözümleri sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞEKER: "AVRUPA'NIN EN BÜYÜK EĞİTİM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker de yeni siparişlerle birlikte THY Uçuş Eğitim Merkezi'nin 2033 yılında üç kampüste faaliyet gösteren ve yalnızca THY personeline değil, diğer hava yolu şirketlerine de hizmet veren Avrupa'nın en büyük uçuş eğitim merkezlerinden biri haline geleceğini belirtti.

Şeker, "Bu hedefimize yerli ve milli simülatör çözümleriyle değerli katkılar sağlayan HAVELSAN'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Türk Hava Yolları, Teknoloji, Havacılık, Havelsan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY ve HAVELSAN'dan Yeni Simülatör Sözleşmesi - Son Dakika

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