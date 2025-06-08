Tianjin\'de Nehir Aydınlatması Yenilendi

TİANJİN, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bu yılın başından itibaren Haihe Nehri boyunca 216 bina, 13 köprü, 8,2 kilometrelik nehir kıyısı ve 7 rıhtımın aydınlatmaları yenilendi. Nehir boyunca peyzaj aydınlatması büyük ölçüde iyileştirilerek kentin kendine özgü gece manzarası ortaya çıkarıldı.