Tianjin\'de Shanghai Örgütü\'nden 4,8 milyar yuannlık İşbirliği

TİANJİN, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen Çin- Shanghai İşbirliği Örgütü Sürdürülebilir Kalkınma için Endüstriyel İşbirliği Konferansı'nda örgütün 8 üyesi toplam değeri yaklaşık 4,8 milyar yuanı (665,82 milyon ABD doları) bulan işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Yeni enerji, yeni malzemeler, altyapı, madencilik ve petrokimya gibi kilit öneme sahip alanları kapsayan toplam 18 projede anlaşma sağlandı.

Katılımcılar, Shanghai İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin sürdürülebilir kalkınma alanında birbirini tamamlayıcı avantajlara sahip olduğunu ve altyapı inşası, enerji ve maden kaynaklarının geliştirilmesi, dijital ekonomi ve akıllı imalat alanları başta olmak üzere endüstriyel işbirliği konusunda büyük potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Sohail Khan, konferansın vizyonların hayata geçirilmesinde önemli bir fırsat sunduğunu ve bölgesel ekonomik işbirliği ve sürdürülebilir kalkınmada yeni bir sayfa açacağını ifade etti.