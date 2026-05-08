Tianzhou-10 Uzay Aracı Fırlatmaya Hazır
08.05.2026 18:35
Çin, Tianzhou-10 kargo uzay aracını fırlatma alanına dikey taşıdı ve fırlatım için hazırlık yapıyor.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Tianzhou-10 kargo uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-7 taşıyıcı roket kombinasyonunun, cuma günü fırlatma sahasına dikey olarak nakledildiğini bildirdi.

Çin'in Tianzhou-10 kargo uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-7 taşıyıcı roket kombinasyonu cuma günü Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na dikey olarak nakledildi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, kargo uzay aracının kısa süre içinde fırlatılacağını bildirdi.

Tianzhou-9, çarşamba günü yörüngedeki Tiangong uzay istasyonu kombinasyonundan ayrılmış ve perşembe günü kontrollü şekilde atmosfere yeniden giriş yapmıştı. Ajans, böylece Tiangong uzay istasyonunda Tianzhou-10 için bir kenetlenme noktasının boşaldığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

