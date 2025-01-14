Tibet'te Deprem Sonrası Artçı Sarsıntılar

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LHASA, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde yer alan Dingri ilçesini geçen hafta sarsan 6,8 büyüklüğündeki depremden bu yana salı günü sabah 08.00 itibarıyla toplam 3,614 artçı sarsıntı tespit edildi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, artçı şokların çoğunun 3,0 büyüklüğünün altında olduğunu açıkladı.

Yerel yetkililer, biri 4,9 ve diğeri 5,0 büyüklüğünde olan en güçlü iki artçı sarsıntının pazartesi gecesi meydana geldiğini ve ilçedeki bazı evleri yıktığını bildirdi.

Dingri İlçe Başkanı Tashi Dondrup, "İlçe sakinleri daha önce çadırlara ve prefabrik evlere taşındıkları için şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi" dedi.

7 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'nın kuzey ana kampına ev sahipliği yapan Dingri'yi vurmuş ve 126 kişinin ölümüne yol açmıştı.