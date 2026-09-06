Tibet'te sel ve toprak kaymasında can kaybı 43'e yükseldi, 519 kişi kayıp - Son Dakika
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Tibet'te sel ve toprak kaymasında can kaybı 43'e yükseldi, 519 kişi kayıp

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Nepal'deki sel felaketinin ardından Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen toprak kaymasında ölü sayısı 43'e çıktı. Arama kurtarma ekipleri, çamur altında kalan yerleşimlerde 519 kayıp kişiyi ararken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin komşu Tibet Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde yol açtığı büyük çaplı toprak kaymasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarında yeni can kayıpları tespit edildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, afette şimdiye dek 43 kişinin yaşamını yitirdiğinin belirlendiği, 519 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

İtfaiye ve ordu birimlerince takviye edilen 2 binden fazla Çinli arama ve kurtarma görevlisi, çamur ve balçık altında kalan yerleşimlerde yaşam izi arıyor.

Nepal'de 26 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından sınırın Çin tarafını etkileyen büyük çaplı toprak kayması meydana gelmişti.

Sosyal medyadaki görüntülerde, Çin ile Nepal arasındaki ticaretin büyük bölümünün gerçekleştirildiği geçiş noktası olan Gyirong Sınır Kapısı'nın dev bir çamur yığınıyla kaplandığı, insanların etrafa kaçıştığı görülmüştü.

Sel felaketinin, Nepal'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından yükseklerde bir buzulun çökmesinin sebep olduğu tahmin ediliyor.

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Güncel, Tibet, Nepal, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tibet'te sel ve toprak kaymasında can kaybı 43'e yükseldi, 519 kişi kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tibet'te sel ve toprak kaymasında can kaybı 43'e yükseldi, 519 kişi kayıp - Son Dakika
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